Rio Negro segue em processo de enchente com 8 cm por dia em Manaus

O Rio Negro continua seu processo de enchente em Manaus (AM), registrando uma subida diária de 8 cm. A última cota observada foi de 22,06 metros, de acordo com o 5º Boletim Hidrológico do Serviço Geológico do Brasil (SGB), divulgado nesta terça-feira (3).

Apesar do nível dos rios na Amazônia permanecer dentro da normalidade, o boletim apontou uma observação atípica de quedas acentuadas em estações do alto Solimões e alto Purus. As condições seguem sendo monitoradas para avaliar eventuais impactos e tendências para os próximos meses.

O gerente de Hidrologia e Gestão Territorial da Superintendência Regional de Manaus, André Martinelli, explicou que as oscilações de chuvas em janeiro provocaram redução dos níveis em algumas estações: “A maior parte da bacia registrou um acumulado negativo de chuva para o mês de janeiro, o que resultou em uma queda abrupta e incomum dos níveis dos rios, especialmente nas estações mais a montante do Solimões e nos principais afluentes da margem direita, como o Rio Purus. No entanto, nas últimas duas semanas, as chuvas superaram as expectativas para o período”.



Cenário nos rios monitorados



Em Boa Vista (RR), o Rio Branco subiu expressivos 30 cm por dia, enquanto o Rio Negro, em Barcelos (AM) segue em recessão com uma média de 9 cm de descida diária. No Solimões, apesar de estar em processo de enchente, a estação de Manacapuru (AM) começa a apresentar respostas às quedas ocorridas na parte mais alta da bacia.



De acordo com os dados monitorados, a Bacia do Rio Solimões apresenta comportamentos distintos: em Tabatinga (AM), houve um retorno ao aumento do nível das águas, com uma média diária de 8 cm, enquanto em Fonte Boa (AM) o rio segue descendo cerca de 15 cm por dia. Já Manacapuru apontou declínios menores, em torno de 1 cm diário. Essas descidas são consequência do que foi observado há duas semanas na estação de Tabatinga.



Processo de enchente



O Rio Madeira, em Porto Velho (RO), mantém um quadro estável, com variações dentro do processo de enchente. Em Humaitá (AM), o nível do rio se manteve praticamente parado ao longo da última semana, com um leve recuo de 5 cm na medição mais recente.



Na Bacia do Rio Amazonas, as estações monitoradas indicam aumento dos níveis. Em Itacoatiara (AM), subiu cerca de 5 cm por dia, enquanto Óbidos (PA) registrou um aumento médio de 6 cm diários.



O monitoramento dos rios é feito a partir de estações telemétricas e convencionais, que fazem parte da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN), coordenada pela ANA. O SGB opera cerca de 80% das estações, gerando informações que apoiam os sistemas de prevenção de desastres, a gestão dos recursos hídricos e pesquisas. As informações estão disponíveis na plataforma SACE .

