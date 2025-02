David Almeida e Eduardo Braga visitam obras de conjunto habitacional no Tarumã

O projeto faz parte do programa “Minha Casa, Minha Vida”, que retorna a Manaus com o maior volume de investimentos.

Manaus segue ampliando seus investimentos em habitação e moradia. Nesta quarta-feira (5) o prefeito David Almeida e o senador Eduardo Braga vistoriaram as obras do conjunto habitacional localizado no Parque das Tribos, no Tarumã, zona Oeste de Manaus. O projeto faz parte do programa “Minha Casa, Minha Vida”, que retorna a Manaus com o maior volume de investimentos já destinados à capital amazonense para a construção de moradias populares.

No local, o prefeito David Almeida destacou a importância do programa para Manaus e a articulação do senador Eduardo Braga junto ao Governo Federal.

“Esse é o maior projeto habitacional da história do município de Manaus. É um programa federal, ‘Minha Casa, Minha Vida’, e nós tivemos a indicação do senador Eduardo Braga, que nos levou até o presidente Lula e ao Ministério das Cidades. Com isso, conseguimos 4.500 moradias. Essas daqui serão as primeiras 576. Em nome da população de Manaus, eu quero agradecer ao Governo Federal, ao presidente Lula e ao senador Eduardo Braga por essa articulação, que vai reduzir o déficit habitacional da nossa cidade”, declarou o prefeito.

A obra no Parque das Tribos integra os empreendimentos Morar Melhor 13, 14 e 15, que somam 576 unidades habitacionais. A construção utiliza o método inovador de paredes de concreto, que reduz oito etapas do processo tradicional e permite a entrega das casas em menos tempo.

O senador Eduardo Braga, que presidiu a Comissão Mista do programa “Minha Casa, Minha Vida”, atuou para garantir ao município 4.500 novas unidades habitacionais, ampliando a oferta de moradia digna para a população de baixa renda.

“Essa conquista, fruto da parceria com o prefeito David Almeida e o Governo Federal, vai reduzir o déficit habitacional e trazer mais dignidade para milhares de famílias. Mas não vamos parar por aqui. Nosso compromisso é construir de 4 a 5 mil casas por ano nos próximos quatro anos, tornando o sonho da casa própria uma realidade para ainda mais manauaras”, afirmou Eduardo Braga.

Além disso, como solução habitacional, será construído um bairro planejado, por meio do programa “Manaus Minha Terra”, que prevê a concessão de 3.600 lotes de terra para a construção de moradias, viabilizado pela parceria entre os governos municipal e federal.

Com a continuidade dos investimentos e novas parcerias, Manaus dá um passo importante para oferecer moradia digna e melhorar a qualidade de vida de sua população.

