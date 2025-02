David Almeida e Eduardo Braga vistoriam UBS em Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), e o senador Eduardo Braga (MDB) realizaram, nesta quarta-feira (5), uma vistoria nas obras das Unidades Básicas de Saúde (UBS) Porte 4, situadas nos bairros Monte das Oliveiras e Aleixo, nas zonas Norte e Centro-Sul, respectivamente.

As construções fazem parte de um plano de modernização da rede de saúde básica de Manaus, com recursos provenientes de emendas parlamentares do senador Braga.

Andamento das obras

Durante a visita, as autoridades acompanharam o progresso das obras, que seguem avançando, apesar do período chuvoso. A previsão é de que as UBS sejam entregues até agosto de 2025, ainda no primeiro semestre do ano.

O prefeito David Almeida ressaltou a importância da parceria com o senador Eduardo Braga para garantir os investimentos na área da saúde.

“Ao lado do senador Eduardo Braga, estamos visitando obras viabilizadas por meio de recursos das emendas parlamentares. Esses investimentos possibilitam a construção de mais duas UBS Porte 4, que são verdadeiros mini hospitais e podem atender quase mil pessoas por dia. Agradecemos essa parceria em nome da população de Manaus”, afirmou Almeida.

UBS Porte 4 para a saúde

As UBS Porte 4 são fundamentais para a atenção primária no Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo serviços essenciais como consultas médicas, atendimentos com enfermeiros, vacinação e acompanhamento de doenças crônicas.

As novas unidades terão também espaços administrativos, almoxarifado, centro de capacitação para profissionais de saúde e laboratório, garantindo um atendimento mais eficiente e qualificado à população.

O senador Eduardo Braga reforçou seu compromisso com a melhoria da saúde na capital amazonense. “Estamos juntos com a Prefeitura e com o David para trabalhar pela saúde de Manaus. As emendas são muito importantes, tanto que, graças a elas, estamos realizando o sonho aqui no bairro do Aleixo, no Monte das Oliveiras e em muitas outras obras na cidade. Com essa parceria, vamos fazer muito por Manaus”, declarou Braga.

Prazos e avanços

O subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Dr. Nagib Salem, também acompanhou a vistoria e destacou o avanço das obras. Segundo ele, ambas as UBS estão com mais de 50% de sua construção concluída. A expectativa é que as unidades de saúde sejam entregues ainda este ano, com a presença do prefeito e do senador.

“Ambas as obras já estão com mais de 50% concluídas, e ainda este ano devemos entregá-las com a presença do senador e do prefeito. São ações como essa que garantem a qualidade do serviço oferecido pela rede municipal de Saúde”, afirmou Dr. Nagib.

