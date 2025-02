Líder do BID destaca impacto do Prosamin+ na vida das pessoas

Em missão de inspeção para acompanhar o andamento das obras do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), na capital amazonense, o líder da Divisão de Água e Saneamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no Brasil, Gustavo Mendez, afirmou, nesta quarta-feira (5), que o projeto, executado pelo Governo do Amazonas, é emblemático para a instituição. Disse que o programa é referência pelo impacto que tem na transformação da vida das pessoas. “É um projeto muito importante para o BID”, pontuou.

Mendez observou que o Prosamin+ faz parte do arcabouço do Programa Amazônia Sempre, através do qual o banco financia e compartilha conhecimento estratégico das ações com potencial para acelerar o desenvolvimento sustentável, inclusivo e resiliente da região. Executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), o Prosamin+, disse ele, encontra-se com as obras avançadas e com as metas sendo todas cumpridas.

Ao lado do secretário da Sedurb, Marcellus Campêlo, e equipe da UGPE, ele ressaltou a parceria com o Governo do Amazonas, “um grande aliado do BID”. Destacou a liderança de Campêlo, na condução da equipe. “Esse projeto representa 20 anos de colaboração do BID. Estamos na quarta etapa de um programa transformador, que vai evoluindo nossos conceitos de intervenção e nas tecnologias de infraestrutura e sociais”, afirmou. É um programa, segundo ele, que demonstra a força da Amazônia e dos resultados de um trabalho afinado e em conjunto.

As visitas da missão do BID aconteceram na manhã desta quarta-feira (05/02), nas obras de construção do Residencial Maués, na Cachoeirinha, zona sul, e nos Conjuntos Habitacionais da Sharp, zona leste, e Manaus 2000, zona sul. Também estiveram na interligação viária que vai do Distrito Industrial à Manaus Moderna, no centro, e na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que está sendo construída no bairro Raiz, na zona sul, todas obras do Prosamin.

O secretário da Sedurb, Marcellus Campêlo, reforçou a importância da visita do BID às obras em andamento e adiantou que 2025 será um ano de grandes entregas. “Entregaremos 176 unidades habitacionais na Comunidade da Sharp, de um total de 616 apartamentos, além de 72 unidades na Cachoeirinha. Além disso, estamos construindo mais 32 unidades na Manaus 2000, na zona sul. Esses apartamentos são destinados às famílias reassentadas de área de risco de alagação e são também parte do Amazonas Meu Lar, o maior programa habitacional da história do Estado”, enfatizou.

Reflorestamento

Durante a vistoria nas obras da Manaus 2000, o secretário Marcellus e líder do BID, Gustavo Mendez, realizaram o plantio de mudas de seringueiras. Ao todo, no Prosamin+, mais de 50 mil mudas de reflorestamento serão plantadas em uma área de 111 mil metros quadrados e 17.176 para paisagismo. Outra inovação do programa, nesta gestão, é o reaproveitamento de madeira de supressão vegetal para melhoria de qualidade do solo.

