Grávida é agredida durante assalto a ônibus e passa mal em Manaus

Manaus (AM) – Uma mulher grávida foi agredida durante um assalto a um ônibus do transporte público na tarde de quarta-feira (5), na zona norte de Manaus. A vítima, identificada como Raquel Gomes Miranda, de 27 anos, sofreu agressões, mas tanto ela quanto o bebê estão estáveis.

De acordo com a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), pelo menos cinco criminosos invadiram um ônibus da linha 652 em frente ao Shopping Grande Circular. Um dos assaltantes portava uma possível arma de fogo, enquanto outro estava armado com uma faca.

Raquel foi agredida na região lombar ao resistir à entrega de seus pertences, o que a fez passar mal após o crime. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima desmaiada em um banco da parada de ônibus.

A gestante recebeu atendimento imediato de equipes da PM e foi encaminhada à Maternidade Ana Braga, onde precisou passar por manobras de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP). O procedimento foi bem-sucedido, e seu estado de saúde foi estabilizado.

A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os responsáveis pelo assalto e pela agressão.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱