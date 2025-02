Amazonas goleia Tocantinópolis por 5 a 1 e avança na Copa Verde

Equipe amazonense saiu atrás no placar, mas virou o jogo e garantiu vaga nas quartas de final do torneio

O Amazonas garantiu vaga nas quartas de final da Copa Verde 2025 ao vencer o Tocantinópolis-TO por 5 a 1, na noite desta quarta-feira (5), na Arena da Amazônia. A equipe visitante abriu o placar com Daivison, mas a Onça-pintada reagiu e construiu a goleada com gols de Wellington Nascimento, Wanderson, Luan Silva (2) e Gustavo Ermel.

Próxima fase: Remo ou São Raimundo-RR?

O Amazonas agora aguarda agora o vencedor do confronto entre Remo e São Raimundo-RR, que se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 19h, no Mangueirão, em Belém. As quartas de final da Copa Verde serão disputadas em jogos de ida e volta, nos dias 12 e 19 ou 26 de fevereiro.

Primeiro tempo sem gols

O jogo começou equilibrado, com o Amazonas controlando a posse de bola e criando oportunidades. Aos 15 minutos, William Barbio arriscou um chute forte de fora da área, mas a bola passou perto do gol. O time amazonense seguiu pressionando, com Luan Silva e Pará levando perigo à defesa adversária.

A melhor chance da Onça-pintada no primeiro tempo veio aos 36 minutos. Sassá rolou para Fabiano, que chutou forte e acertou o travessão. O Tocantinópolis, por sua vez, tentou explorar os contra-ataques, mas parou na defesa aurinegra.

Segundo tempo de goleada

Na volta do intervalo, o Tocantinópolis surpreendeu ao abrir o placar aos 8 minutos. Após cobrança de falta na área, João Lopes deu rebote e Daivison aproveitou para marcar, fazendo valer a ‘Lei do Ex’ na Arena da Amazônia.

O Amazonas não demorou a reagir. Aos 22 minutos, Eliton Júnior cobrou falta, e Wellington Nascimento desviou de cabeça para empatar o jogo. Dois minutos depois, Wanderson recebeu passe de Elinton Júnior e tocou na saída do goleiro para virar a partida.

A equipe amazonense seguiu pressionando e ampliou aos 43 minutos. Luan Silva marcou de cabeça após cruzamento de Eliton Júnior. Nos minutos finais, Wanderson e Gustavo Ermel fecharam a goleada, garantindo a classificação com autoridade.

Leia mais:

Amazonas estreia na Copa Verde contra o Tocantinópolis-TO

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱