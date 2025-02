PM influencer é morto a tiros segundos após apertar mão de assassino

São Paulo (SP) – O policial militar e influenciador, Rafael Rodrigues Novais, de 32 anos, foi morto a tiros no Jardim Paulistano, Zona Norte de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (6).

O crime

O autor do crime chamou a vítima no portão da casa do policial Rafael. Nas imagens, é possível ver Rafael saindo e apertando a mão do autor pouco antes de ser baleado. Mesmo após o policial cair no chão, o criminoso continuou a atirar e fugiu em seguida.

Rafael foi levado de helicóptero ao PS de Taipas, mas teve a morte constatada no local. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a PM e o Corpo de Bombeiros foram acionados para a ocorrência.

Rafael era PM do 4º Batalhão e estava de folga no momento do crime. Com oito anos de corporação, ele havia servido nos 47º e 9º Batalhões e trabalhava no rádio patrulhamento com motocicletas desde 2021. A corporação destacou em nota seu incansável compromisso com a proteção da sociedade e a manutenção da ordem pública.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento do agente.

Redes sociais

Policial tinha mais de 50 mil seguidores e postou reclamação em rede social antes de morrer. Em publicação nos stories às 7h, Rafael disse que teve dificuldades de dormir devido ao som alto na rua.

“Povo aqui na Brasilândia tá ficando louco. O meu vizinho escutando som até duas horas da manhã em plena quarta-feira”, afirmou.

No Instagram e no Tiktok, Rafael publicava vídeos da rotina como policial e outras imagens de casos de violência. O canal dele no Youtube foi suspenso por “violar diretrizes da comunidade”.

Investigação

“Crime não ficará impune”, diz Derrite. Em publicação nas redes sociais, o secretário de Segurança Pública de São Paulo afirmou que equipes da PM e da Polícia Civil buscam “o autor desse ataque covarde”.

Causa do crime não foi explicada até o momento e ninguém foi preso. A SSP informou que “diligências estão em andamento para localizar o criminoso”.

