Ídolo do Real Madrid, Marcelo anuncia aposentadoria aos 36 anos

Após 20 anos de carreira, o lateral-esquerdo Marcelo anunciou a aposentadoria nesta quinta-feira (6), por meio de um vídeo publicado no Instagram. ““Minha história como jogador termina aqui, mas ainda tenho muito a dar ao futebol. Obrigado por tudo”, disse o atleta carioca, de 36 anos, que estava sem time desde que rescindiu contrato com o Fluminense, em novembro.

Ao longo da trajetória, Marcelo viveu o apogeu no Real Madrid (Espanha), onde atuou de 2007 e 2022, colecionando 25 troféus, entre eles cinco títulos da Liga dos Campeões, seis do Campeonato Espanhol e quatro Mundiais de Clubes. Marcelo também brilhou com a seleção brasileira: amealhou duas medalhas olímpicas – bronze nos Jogos de Beijing 2008 e prata em Londres 2012 – e também foi campeão da Copa das Confederações em 2013.

“Jogar com a camisa do meu país, desde as categorias de base, foi uma grande honra. Na minha memória, ficam duas medalhas Olímpicas e uma Copa das Confederações”, comentou Marcelo, que com a amarelinha em 58 partidas.

Revelado nas categorias de base do Fluminense, o lateral-esquerdo iniciou a carreira profissional no próprio clube em 2005 e lá permaneceu até o ano seguinte, quando completou 18 anos e se transferiu para o Real Madrid. Por 17 anos Marcelo defendeu o clube madrileno. Em 2022 ele foi contratado pelo Olympiacos (Grécia), mas não demorou a retornar ao Brasil para jogar novamente com a camisa grená do Tricolor das Tricolor das Laranjeiras, onde conquistaria três títulos: Copa Liberadores da América e Campeonato Carioca – ambos em 2023 – e a Recopa Sul-Americana em março de 2024.

