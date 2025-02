Manaus terá tecnologia de reconhecimento facial para auxiliar na segurança pública

Uma comitiva da Prefeitura de Manaus está em São Paulo em missão para conhecer e analisar o funcionamento do “Smart Sampa”.

Um dos sistemas mais modernos de monitoramento e inteligência em segurança pública do Brasil, o “Smart Sampa” será implementado em Manaus ainda este ano pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), em parceria com o Centro de Cooperação da Cidade (CCC). Uma comitiva da Prefeitura de Manaus está em São Paulo em missão para conhecer e analisar o funcionamento do “Smart Sampa”.

Com essa iniciativa, Manaus dá um passo importante rumo à modernização da sua segurança pública, investindo em tecnologia de reconhecimento facial, monitoramento em tempo real e protocolos de inteligência urbana.

“O ‘Smart Manaus’ (nome a ser dado para a nova tecnologia) promete ser um marco na transformação da cidade, trazendo inovação e eficiência para garantir mais proteção e qualidade de vida para os cidadãos. O prefeito pediu para que nós ampliássemos o serviço da Guarda Municipal e do Centro de Cooperação. E nós vamos criar esse importante sistema de tecnologia”, garantiu o secretário da Semseg, Alberto de Siqueira.

Além do secretário da Semseg, a comitiva da Prefeitura de Manaus em São Paulo também é composta pelo subsecretário da Semseg, Gladiston Silva, e o superintendente do CCC, Sandro Diniz. O grupo está em São Paulo analisando os protocolos e metodologias de captura e análise de imagens, para implementar a mesma tecnologia em Manaus.

“Viemos verificar como funciona o sistema de monitoramento por imagem, analisar os procedimentos e trazer essa inteligência para Manaus. A ideia é aplicar esses protocolos para fortalecer o trabalho da Guarda Municipal e do CCC, garantindo mais segurança para a população”, concluiu Alberto de Siqueira.

Smart Sampa

Realidade na capital paulista desde agosto de 2023, o “Smart Sampa” é um sistema de vigilância por câmeras implementado pela Prefeitura de São Paulo que possui algoritmos avançados que geram alertas inteligentes capazes de identificar atos de intrusão, vandalismo e furtos, além de alertas que permitem a identificação de placas de veículos furtados ou roubados, e o sistema de reconhecimento facial, que permite a localização de pessoas desaparecidas e foragidos da Justiça.

