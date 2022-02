Após denúncia, dupla é presa com arma e drogas no São Jorge

Manaus (AM) – Dois homens identificados como Guilherme Santos Lopes, de 18 anos, e Luiz David Cordeiro de Lima, de 20 anos, foram presos durante diligências da operação “Cidade Mais Segura”, deflagrada nesta quarta-feira (9), na rua Jardim Botânico, no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Com eles foram encontradas arma e drogas.

De acordo com a equipe da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop), a ação iniciou após denúncia da população via 181, informando que os suspeitos que eram acostumados a fazer arrastões na cidade e atuavam no tráfico moravam em uma casa no local citado.

Os policiais foram averiguar a denúncia e avistaram a dupla. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38, com cinco munições, uma arma de fogo falsa, além de porções de cocaína, oxi, maconha e balanças de precisão.

Guilherme e Luiz receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Eles devem ficar à disposição da Justiça, onde irão responder pelo crime de porte de arma de fogo e tráfico de drogas.

