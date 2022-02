Em Manacapuru homem é preso por tráfico de drogas

Manacapuru (AM) – Um homem identificado como Fernando Ferreira de Moraes, conhecido como “Bebê”, de 23 anos, foi preso pelo crime de tráfico de drogas.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), fez a prisão em flagrante nesta terça-feira (8), por volta das 11h.

A ação policial ocorreu no bairro São José, naquele município. De acordo com o delegado Rodrigo Torres, titular da unidade policial, as investigações iniciaram no ano de 2021, instaurando procedimentos policiais e efetuando campanas para identificar o local exato que o indivíduo estaria.

“As diligências foram realizadas com sucesso, ocasião em que efetuamos a prisão do indivíduo em sua residência. Ele estava em posse de 200 gramas de cocaína e R$ 508 em espécie, proveniente do tráfico de drogas. Além deste material, apreendemos também objetos para manuseio e embalo dos entorpecentes” explicou o delegado.

Procedimentos

Fernando responderá pelo crime de tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça.

*Agência Amazonas

