Criminosos invadem garagem de ônibus e ameaçam incendiar veículos em Manaus

Dois criminosos armados invadiram a garagem da empresa Via Verde, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus, e ordenaram a retirada imediata dos ônibus, ameaçando incendiar os veículos caso a exigência não fosse cumprida. A Guarda Municipal foi acionada pelo Cinetran, por volta das 12h30, e enviou equipes do Grupamento de Rondas Ostensivas Municipais (ROMU) para o local.

Ao chegarem, os agentes constataram que os ônibus já haviam sido retirados. Um fiscal da empresa relatou que os suspeitos chegaram em uma motocicleta e deram um prazo de 15 minutos para a retirada dos veículos. Diante da gravidade da situação, a Guarda Municipal reforçou o patrulhamento com o Grupamento de Pronta Resposta (GPR) e o PATRAM, realizando buscas na região.

Paralelamente, a operação se estendeu para a avenida Max Teixeira, onde a Guarda intensificou abordagens em ônibus devido ao aumento de assaltos na área.

Paralisação dos ônibus

Ônibus da Via Verde estavam parados na garagem por conta de uma paralisação parcial dos rodoviários, iniciada no dia 3 de fevereiro. O movimento foi motivado pela chegada de novos veículos sem a cadeira do cobrador, marcando a implementação de um novo sistema no transporte coletivo.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) classificou a paralisação como ilegal, alegando que não houve notificação prévia, o que impossibilitou qualquer tentativa de negociação. Segundo o Sinetram, a interrupção dos serviços prejudica milhares de passageiros e afeta diretamente a operação regular do transporte público.

Ao todo, 17 ônibus estavam sendo impedidos de circular. Diante da situação, o Sinetram afirmou que já está tomando medidas judiciais para restabelecer a normalidade do serviço e evitar novas paralisações indevidas.

