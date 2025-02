Traficante e homicida: ‘Rafinha’ é preso em ação conjunta entre policiais do Amazonas e Ceará

Rafael Brasil, conhecido como “Rafinha”, um dos maiores traficantes do Amazonas e do Pará foi preso em uma operação conjunta entre o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) do Amazonas e o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do Ceará. Ele também é acusado de participação na execução de um policial penal em Fortaleza, no último dia 28 de janeiro.

As investigações contra Rafinha tiveram início em Manaus, após a prisão de um cantor de forró flagrado dirigindo um veículo clonado e transportando 30 quilos de maconha. O cantor confessou que a droga pertencia a Rafinha. Durante as buscas na residência do traficante, os policiais encontraram mais entorpecentes e munições de pistola. Com base nas provas, a Justiça decretou sua prisão preventiva, mas ele fugiu para Fortaleza.

No Ceará, além de ser investigado pelo homicídio do policial penal, Rafinha já era alvo das autoridades locais. Durante as diligências, quatro suspeitos foram presos, enquanto outros três morreram em confronto com a polícia. Ele foi localizado no município de Cabedelo, onde tentava se esconder usando documentos falsos.

Rafael Brasil já havia sido preso anteriormente pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos durante as operações “Chancela II” e “Guilhotina”. Agora, além dos mandados de prisão preventiva, também foi autuado em flagrante pelo uso de documento falso.

Após os procedimentos legais em Cabedelo, Rafinha passará por audiência de custódia e poderá ser transferido para o Amazonas, onde responderá pelos crimes cometidos no estado.

