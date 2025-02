Amazonas registra queda de 33% nos crimes de latrocínio em 2024

Em 2024, os crimes de latrocínio (roubo seguido de morte) caíram mais de 33%, no Amazonas em relação ao ano anterior. Os números são da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) e mostram que a redução é seis vezes maior que a média nacional (4,94) conforme acompanhamento realizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Conforme os dados da SSP-AM, catalogados a partir do Centro Integrado de Estatística (Ciesp/SSP-AM), os números são os mais baixos já registrados nos últimos sete anos. Além do índice dos crimes de latrocínio, a Secretaria registrou, ainda, queda nos crimes de roubo a residência, ao transporte coletivo, a pedestres e a estabelecimentos comerciais.

“Todas essas reduções são resultados de um trabalho realizado de forma muito integrada entre a nossa Polícia Militar e Polícia Civil. Estamos trabalhando fortemente para reduzir os crimes contra a vida e o latrocínio é um deles e com mais policiais nas ruas e melhor reaparelhamento, baixamos não só o roubo seguido de morte, mas todos aqueles crimes que poderiam resultar na perda da vida de um cidadão”, afirmou o secretário da SSP-AM, Vinícius Almeida.

Reduções

Em 2023, no Amazonas foram contabilizados 36 crimes de latrocínio. Já no ano passado, esse número caiu para 24 casos, o que resulta em uma queda de 33,33%. Já os crimes de roubo a residência caíram 23%, os de transporte público 46%, a pedestres 11% e aos estabelecimentos comerciais 34%.

Ações Fortalecidas

Em 2024, o Governo do Amazonas realizou uma série de investimentos na Segurança Pública. Dentre eles, o aumento de mais mil novos policiais no efetivo da Polícia Militar, além do reforço operacional, o estado adquiriu novos equipamentos, armamentos, e mais tecnologia que passaram a auxiliar as Forças policiais em ações ostensivas, preventivas e investigativas.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱