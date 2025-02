A seleção masculina da Argentina, campeã mundial em 2022 no Catar, foi eleita a melhor equipe de futebol de 2022. A equipe também manteve sua liderança no ranking masculino da FIFA ao longo de 2024, reflexo do seu desempenho consistente após a conquista da Copa do Mundo.

Melhor Equipe

Na disputa pelo prêmio de Melhor Equipe de 2024, os tricampeões mundiais superaram concorrentes de peso. A seleção argentina recebeu 579 votos, deixando para trás a Espanha, campeã da Eurocopa 2024, com 552 votos, e o Real Madrid, que somou 532 após conquistar a Liga dos Campeões da Europa 2023/2024, a Supercopa da Espanha e a Supercopa da UEFA.

Na última temporada, a Albiceleste se consolidou no topo ao vencer a Copa América nos Estados Unidos, derrotando a Colômbia na prorrogação por 1 a 0. Ao longo de 2024, somando o torneio da Conmebol, amistosos e as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a equipe acumulou 12 vitórias, duas derrotas e três empates. Na corrida pela vaga no Mundial de 2026, que será sediado por Estados Unidos, Canadá e México, a Argentina lidera isoladamente a tabela e ocupa o primeiro lugar no ranking da FIFA.

Nomes de destaque

Para manter a Argentina em destaque e no topo das competições, alguns jogadores são peças-chave. O principal deles, sem dúvida, é Lionel Messi, do Inter Miami, nos Estados Unidos. Campeão de tudo, o “La Pulga” se consolidou nos últimos anos como um grande líder e capitão da seleção, algo que não era tão evidente no passado. Em determinado momento da carreira, o ex-Barcelona chegou a ser criticado por não demonstrar um forte laço afetivo com a equipe nacional.

Outro fator decisivo para o sucesso argentino é o surgimento de novos talentos sob o comando do técnico Lionel Scaloni. O atacante Alejandro Garnacho, do Manchester United, e Thiago Almada, ex-Botafogo e agora jogador do Olympique Lyon, são exemplos dessa renovação. Nos últimos anos, as safras de jovens promissores têm gerado resultados positivos dentro de campo.

Pelo desempenho recente e pelo potencial da equipe, a Argentina tem totais condições de se manter no topo do futebol mundial nos próximos anos. Não à toa, a seleção certamente chegará como uma das favoritas nas principais plataformas de apostas esportivas para a conquista do título na próxima edição da Copa do Mundo da FIFA, que será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026.

