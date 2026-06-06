Endrick voltou a balançar as redes pela Seleção Brasileira neste sábado (6) e encerrou um jejum de quase dois anos sem marcar gol pela equipe principal. O atacante anotou o segundo gol do Brasil no amistoso contra o Egito, disputado nos Estados Unidos, e colocou a equipe novamente em vantagem no placar.

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O jovem entrou no segundo tempo e aproveitou a oportunidade para deixar sua marca no último teste da Seleção antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. Endrick fez o gol e também reforça o bom momento vivido pelo atacante, que tenta ganhar espaço entre as principais opções do técnico Carlo Ancelotti.

A partida contra o Egito serve como preparação final para o Mundial. Além disso, a atuação de Endrick aumenta a disputa por vagas no setor ofensivo da Seleção às vésperas do início da competição.

Até a publicação desta matéria, o amistoso seguia em andamento.

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