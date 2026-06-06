A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado (6) para enfrentar o Egito no último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. A partida acontece no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos.
O confronto está marcado para 19h no horário de Brasília. Em Manaus, o jogo começa às 18h, já que a capital amazonense tem uma hora a menos em relação ao horário oficial de Brasília.
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Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pela TV Globo, na TV aberta, pelo sportv, na TV por assinatura, e também pela Ge TV, no YouTube.
O técnico Carlo Ancelotti deve aproveitar o duelo para fazer os últimos ajustes na equipe antes do Mundial. O Brasil chega embalado após a vitória por 6 a 2 sobre o Panamá e estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho contra o Marrocos.
Ainda em recuperação física, Neymar segue fora e não deve ficar à disposição da comissão técnica para o amistoso.
Brasil x Egito
- Data: sábado, 6 de junho
- Horário: 19h (Brasília) e 18h (Manaus)
- Local: Huntington Bank Field, Cleveland (EUA)
- Transmissão: TV Globo, sportv e Ge TV (YouTube)
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