A Seleção Brasileira venceu o Egito por 2 a 1 neste sábado (6), em Cleveland, nos Estados Unidos, no último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. Endrick saiu do banco de reservas, marcou no segundo tempo e garantiu o triunfo da equipe comandada por Carlo Ancelotti.
Bruno Guimarães abriu o placar para o Brasil logo aos sete minutos da etapa inicial. No entanto, a vantagem durou pouco. Três minutos depois, Marquinhos errou um recuo para Alisson e entregou a bola para Ziko, que aproveitou a falha para empatar a partida.
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Apesar do empate, o Brasil manteve a pressão e criou boas oportunidades ainda no primeiro tempo. Vinícius Júnior, Raphinha e Igor Thiago levaram perigo ao gol defendido por Shobeir, mas não conseguiram balançar as redes.
Endrick decide após mudanças de Ancelotti
Ancelotti promoveu várias mudanças no intervalo e viu o Brasil responder rapidamente. Aos seis minutos do segundo tempo, Raphinha avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para Endrick finalizar de primeira e marcar o gol da vitória brasileira.
Além de garantir o resultado, o atacante encerrou um jejum de quase dois anos sem marcar pela Seleção principal e ganhou pontos na disputa por espaço no elenco antes da Copa do Mundo.
Lesão preocupa a Seleção
A principal preocupação do Brasil surgiu ainda no primeiro tempo. Wesley sentiu dores na virilha esquerda, pediu substituição e deixou o gramado chorando. No banco de reservas, o lateral-direito recebeu apoio dos companheiros.
Agora, a comissão técnica aguarda uma avaliação mais detalhada para saber se o jogador terá condições de atuar na estreia da Copa.
Agora é Copa do Mundo
Com o amistoso encerrado, a Seleção inicia a preparação final para o Mundial. O Brasil estreia na Copa do Mundo no próximo sábado (13), às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C.
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