Jovem morre após carreta fazer retorno irregular e causar acidente na Ponte Rio Negro

Testemunhas relataram que o motorista da carreta tentou um retorno irregular no meio da ponte.

Francisco Lucian, de 17 anos, morreu em um acidente entre uma motocicleta e uma carreta na Ponte Jornalista Phelippe Daou, a Ponte Rio Negro, Zona Oeste de Manaus, na noite de quinta-feira (6). Um amigo que estava na garupa também ficou ferido.

De acordo com a Polícia Militar (PMAM), testemunhas relataram que o motorista da carreta tentou um retorno irregular no meio da ponte. Francisco, que pilotava a moto, não conseguiu frear a tempo e colidiu com o veículo.

Os dois foram arremessados ao chão e atropelados pela carreta. O motorista fugiu sem prestar socorro.

Populares acionaram o Samu, que levou as vítimas ao SPA Joventina Dias. Francisco não resistiu. O outro jovem, sem identidade divulgada, foi transferido ao HPS 28 de Agosto em estado grave.

A Polícia Civil investiga o caso e busca imagens de câmeras e testemunhas para identificar o condutor da carreta.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱