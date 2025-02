Homem é preso após ser flagrado estuprando cachorro no Amazonas

Um homem de 37 anos foi preso após ser flagrado em vídeo praticando zoofilia contra um cachorro em Autazes, interior do Amazonas.

O crime foi inicialmente descoberto por meio de imagens que circulavam nas redes sociais. A Polícia Civil iniciou as investigações após tomar conhecimento do conteúdo.

Após análise do material, as autoridades confirmaram a autoria e o local do crime. Com a localização do suspeito, os agentes realizaram sua prisão. Ele responderá pelo crime de maus-tratos a animais, conforme a legislação vigente.

Uma coletiva de imprensa com mais detalhes sobre o caso será realizada nesta sexta-feira (7).

