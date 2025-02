Sedecti oferece vagas para cursos gratuitos em áreas de tecnologia no AM

Governo do Amazonas, em parceria com o Instituto Eldorado, oferece cursos online gratuitos em diversas áreas de tecnologia.

Manaus-(AM) – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), em parceria com o Instituto Eldorado, está oferecendo cursos on-line e gratuitos em diversas áreas de tecnologia. A iniciativa faz parte do projeto TIC em Trilhas, que visa ampliar as oportunidades para quem deseja ingressar em um dos segmentos mais prósperos do mercado de trabalho.

Trilhas de conhecimento

O Instituto Eldorado, um dos principais centros de P&D do país, disponibilizará trilhas de conhecimento em diversas carreiras de tecnologia, como Programação, Desenvolvimento Mobile, Design de Interação, Dados & Analytics, IA, Desenvolvimento de Jogos e Cibersegurança. Os cursos são voltados para estudantes do Amazonas que desejam se capacitar em áreas promissoras e актуальные do mercado.

Inscrições e informações

Os interessados em participar do projeto TIC em Trilhas podem se inscrever e obter mais informações por meio do link: https://querobolsa.com.br/cursos-e-faculdades/amazonas–manaus/tecnologia-da-informacao/todos. As vagas são limitadas.

Parceria para o futuro

O titular da Sedecti, Serafim Corrêa, destaca a importância da parceria com o Instituto Eldorado para a capacitação de jovens amazonenses. Segundo ele, a iniciativa é essencial para preparar os estudantes para o mercado de trabalho e garantir que estejam aptos a enfrentar os desafios e oportunidades da era digital.

TIC em Trilhas

O projeto TIC em Trilhas é uma iniciativa do Governo do Amazonas que oferece capacitações gratuitas em diversas áreas de tecnologia. O objetivo é ampliar as oportunidades para quem pretende ingressar neste mercado promissor, realizar transição de carreira ou aprofundar seus conhecimentos nas tendências tecnológicas.

Instituto Eldorado

O Instituto Eldorado é um dos principais centros de P&D do país, com expertise em diversas áreas de tecnologia. A parceria com o Governo do Amazonas reforça o compromisso do Instituto em contribuir para o desenvolvimento da educação e da tecnologia no estado.

