Iniciativa

Iniciativa “Alegria Sem Idade” reúne mais de 60 mulheres em atividades de saúde e integração social em Manaus.

Mais de 60 mulheres participam do projeto “Alegria Sem Idade”, desenvolvido pelo Instituto Nilza Araújo na Vila Marinho, bairro Compensa, zona oeste de Manaus.

A iniciativa promove atividades voltadas ao bem-estar físico, emocional e à integração social das participantes da melhor idade.

Os encontros acontecem às segundas e quintas-feiras, das 8h às 9h, na sede da instituição, com acompanhamento de profissionais das áreas de Educação Física e Enfermagem.

Projeto incentiva convivência e rotina saudável

Nesta quinta-feira (14), integrantes do projeto participaram de um café da manhã em homenagem ao Mês das Mães.

Convidado pelo Instituto Nilza Araújo, o segundo vice-presidente do União Brasil no Amazonas, Marcellus Campêlo, conversou com as participantes sobre demandas da comunidade e destacou a importância de políticas públicas voltadas às mulheres idosas.

A participante Angelina da Silva afirmou que o projeto mudou sua rotina.

“Antes, muitas de nós tínhamos uma vida sedentária, sempre na mesma rotina dentro de casa. Hoje, esse momento aqui é gratificante. A convivência com as colegas faz muito bem para a gente”, relatou.

Instituto promove atividades físicas e autoestima

A presidente do instituto, Núbia da Silva, explicou que o principal objetivo do projeto é combater o isolamento social entre idosos e estimular hábitos mais saudáveis.

Segundo ela, a programação inclui rodas de conversa, dinâmicas em grupo, palestras sobre autoestima, oficinas de autocuidado e atividades físicas semanais.

“A ideia é tirá-los do comodismo para melhorar a saúde deles. Aqui promovemos atividades que fortalecem o bem-estar físico e emocional”, destacou.

Marcellus Campêlo destaca ações sociais e habitacionais

Durante o encontro, Marcellus Campêlo relembrou ações sociais desenvolvidas ao longo dos sete anos em que esteve à frente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano e da Unidade Gestora de Projetos Especiais.

Segundo ele, cerca de 70% do público beneficiado pelos programas sociais executados pelos órgãos era formado por mulheres.

Na área habitacional, Campêlo destacou que mães chefes de família têm prioridade na titularidade de imóveis e na entrega de títulos definitivos.

“Em muitos lares, são as mulheres que sustentam a casa, cuidam dos filhos e mantêm a base familiar unida”, afirmou.

Residencial Compensa está em construção

Na Vila Marinho, onde funciona o Instituto Nilza Araújo, está em construção o Residencial Compensa, por meio do Programa Amazonas Meu Lar, coordenado pela Sedurb.

Marcellus Campêlo acompanhou as obras do residencial e outras intervenções no bairro, como a revitalização da Arena Poliesportiva Estrela e das quadras do Centro Desportivo Comunitário (CDC) da Compensa.

Os espaços são utilizados para atividades esportivas e convivência social da comunidade.

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