Idoso é preso por estuprar enteada de 10 anos em Manaus

Um idoso de 61 anos foi preso na quinta-feira (6), por estupro de vulnerável contra a enteada, de 10 anos, no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus. Os abusos sexuais começaram em 2020, quando a vítima tinha 6 anos.

O crime

Conforme a delegada Mayara Magna, adjunta da Depca, os crimes foram praticados no bairro Lago Azul, zona norte. A mãe da vítima tomou conhecimento do crime em 2020, após perceber mudanças de comportamento em sua filha, como crises de choro e ansiedade. A criança relatou a ela que o padrasto havia apalpado suas partes íntimas, no entanto, o autor sempre negava.

“Em 2022, quando a vítima tinha 8 anos, a mulher flagrou o seu companheiro e sua filha despidos na cama. Em razão da mãe sofrer violência por parte dele, ela teve medo de denunciar, temendo que algo acontecesse com ela e sua filha. Porém, em 2024, em decorrência dos contínuos abusos, a vítima engravidou, então com 10 anos de idade, todavia a gestação foi interrompida”, informou a delegada.

Segundo a delegada, o caso foi levado à Polícia Civil em 2024, após uma denúncia do Conselho Tutelar de Manacapuru, quando a vítima estava visitando familiares no município. Os primeiros procedimentos foram feitos pela Delegacia Especializada de Polícia (DEP) do município e, posteriormente, o caso foi encaminhado para a Depca.

“O autor foi preso no mesmo local onde o crime era praticado. Em interrogatório, ele negou o delito. Ainda estamos realizando investigações, e a mãe da vítima também será indiciada pela Depca e responderá por negligência”, contou a delegada.

Procedimento

O homem responderá por estupro de vulnerável e já está à disposição da Justiça.

A delegada reforçou que os pais e responsáveis devem sempre estar atentos aos sinais e comportamentos dos seus filhos, e se tiverem ciência desses crimes, que não se calem e denunciem, levando ao conhecimento da Polícia Civil.

