Operação policial

Segundo a investigação, grupo participou de pelo menos 19 furtos e atuava de forma organizada durante a madrugada.

Brasília (DF) – A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na manhã desta terça-feira (9), seis integrantes de uma organização criminosa investigada por furtos em farmácias e outros estabelecimentos comerciais. Segundo as investigações, o grupo buscava principalmente canetas emagrecedoras, insulinas e medicamentos de alto valor de mercado.

A operação foi coordenada pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri). Ao todo, a Justiça expediu sete mandados de prisão contra os suspeitos.

Grupo é suspeito de ao menos 19 furtos

De acordo com a PCDF, as investigações identificaram pelo menos 19 ocorrências relacionadas à atuação da quadrilha.

Imagens de câmeras de segurança registraram parte das ações criminosas. Os suspeitos atuavam principalmente durante a madrugada e utilizavam uma estrutura organizada para executar os furtos.

Segundo a polícia, cada integrante possuía uma função específica dentro do grupo, o que facilitava a execução dos crimes e a fuga após as invasões.

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Criminosos invadiam farmácias durante a madrugada

As investigações apontam que os suspeitos arrombavam estabelecimentos comerciais e agiam rapidamente para levar os produtos antes da chegada da polícia.

Além das canetas emagrecedoras, o grupo também furtava insulinas, antibióticos e dermocosméticos de marcas internacionais, produtos que possuem alta procura e elevado valor de revenda.

A polícia acredita que os criminosos escolhiam os alvos com base no potencial lucro obtido com a comercialização ilegal dos medicamentos.

Polícia busca identificar receptadores

A PCDF informou que as investigações continuam para identificar possíveis receptadores dos produtos furtados e esclarecer toda a rede envolvida na comercialização dos medicamentos.

Os investigadores também apuram a participação de outras pessoas que possam ter colaborado com os crimes ou auxiliado na distribuição dos itens furtados.

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