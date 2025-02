Pastor é preso suspeito de estuprar 5 meninas em igreja no Amazonas

Um pastor de 55 anos foi preso suspeito de cometer abusos sexuais contra cinco meninas, com idades entre 10 e 14 anos, em Novo Aripuanã, no interior do Amazonas. A prisão foi realizada após denúncias feitas pelas famílias das vítimas, que notaram mudanças no comportamento das crianças. As informação sobre o caso foram divulgadas nesta quarta-feira (6) pela Polícia Civil.

Segundo o delegado Ramon Sampaio, da 73ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o homem usava sua posição como líder religioso para ganhar a confiança das famílias e criar situações favoráveis aos abusos. Ele convidava as vítimas para encontros na igreja, onde exibia conteúdos pornográficos e realizava toques íntimos, além de beijá-las à força.

Após a formalização da denúncia, a polícia iniciou as investigações e obteve evidências suficientes para pedir à Justiça mandados de busca e apreensão na residência do suspeito, que foram cumpridos no dia no dia 24 de janeiro deste ano, na rua Benjamin Constant, bairro Aeroporto, no município.

O pastor deve responder por estupro e estupro de vulnerável e está à disposição da Justiça.

