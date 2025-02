Omar e Braga são homenageados pela defesa da ZFM na aprovação da reforma tributária

A classe empresarial e todo o setor produtivo do Amazonas se reuniu no Clube do Trabalhador para homenagem aos parlamentares que atuaram na defesa da Zona Franca de Manaus (ZFM) durante a tramitação da Reforma Tributária. Os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga foram homenageados pelo papel decisivo na garantia da competitividade do modelo econômico que sustenta milhares de empregos na região.

Promovido por diversas entidades do setor produtivo, como a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), o Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam) e a Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio), entre outras, o evento destacou o trabalho parlamentar na aprovação da PEC 54/19 e do PLP 68/2024. Além dos senadores, também estiveram presentes os deputados Sidney Leite, Pauderney Avelino, Saullo Vianna e Fausto Júnior, entre outros parlamentares que contribuíram para assegurar a excepcionalidade da ZFM na nova matriz tributária.

Durante o evento, Omar Aziz reafirmou seu compromisso com a população do Amazonas e a importância de defender o modelo da ZFM para a manutenção de empregos e o desenvolvimento da economia local. “Tenho compromisso em defender as pessoas do meu Estado. Não foi diferente na defesa dos empregos da Zona Franca de Manaus durante a tramitação da reforma tributária e sua regulamentação”, afirmou.

O senador, que é coordenador da bancada federal do Amazonas no Congresso Nacional, destacou ainda que o trabalho em defesa da ZFM continua. “Nosso trabalho segue no Congresso, em Brasília, sempre vigilantes e em defesa do nosso Amazonas”, completou.

A Reforma Tributária, aprovada e sancionada pelo presidente Lula, garantiu a manutenção de mais de 120 mil empregos diretos (e mais de 500 mil empregos indiretos) na ZFM e reafirmou o compromisso do Governo Federal com o desenvolvimento econômico do estado. Os empresários também prestaram homenagem às assessorias técnicas que contribuíram para a construção da primeira Reforma Tributária em regime democrático no Brasil.

