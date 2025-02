Escolas de samba de Manaus divulgam agenda do fim de semana

Com uma programação intensa que vai de ensaios de rua a eventos gastronômicos, como a tradicional feijoada, as escolas de samba do grupo especial de Manaus estão se preparando para o Carnaval na Floresta 2025.

O evento é promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. O clima de festa já contagia a cidade, e as escolas de samba se reúnem com suas comunidades neste fim de semana para agitar as ruas da cidade.

A Grande Família

A Grande Família, no domingo (9), terá a vez da tradicional feijoada, promovida pela comissão de frente da escola. O evento, aberto ao público, começa às 11h com entrada no valor de R$ 20,00. Às 19h, a escola realiza um ensaio de bateria na quadra, situada na rua Itajuba, 186 – São José Operário, prometendo um ritmo contagiante.

Vitória Régia

No domingo (9), a Vitória Régia promove um ensaio técnico de rua, reunindo todos os segmentos da escola. A concentração será às 17h na quadra da escola, com saída prevista às 18h30, a partir do restaurante Canto da Peixada, localizado na avenida Ayrão, 1677 – Praça 14 de Janeiro. O evento retornará à escola ao final da apresentação.

Sem Compromisso

Retornando ao grupo especial em 2025, a Sem Compromisso realiza um ensaio show no sábado (8), às 20h, na quadra da escola, localizada no galpão de alegorias na avenida do samba, bairro Dom Pedro.

Reino Unido da Liberdade

A Reino Unido da Liberdade, no domingo (9), a escola realiza um ensaio técnico de rua, com concentração na Pracinha de Santa Luzia, às 17h.

Mocidade Independente de Aparecida

A programação da Mocidade Independente de Aparecida realiza, no sábado (8) a Feijoada Soberana 2025, a partir das 12h, no Centro de Convenções Vasco Vasques. Os ingressos estão disponíveis no site shopingressos.com e nas Óticas Diniz dos shoppings Amazonas, Manauara e Sumaúma, além da quadra da Aparecida. Entre as atrações estão Uendel Pinheiro, Pagode dos Amigos, Patrick Araújo, David Assayag e um show da banda da escola. Para encerrar o fim de semana, no domingo (9), a escola realiza um Ensaio de Bateria às 19h30, na área externa da quadra.

Vila da Barra

A escola Vila da Barra fecha a agenda do fim de semana com eventos. No sábado (8), o lançamento dos protótipos também acontece às 20h. Ambos os eventos acontecem na quadra da escola, localizada na avenida Brasil, 2000 – Compensa I.

Convite ao Público

De acordo com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a maioria dos eventos são gratuitos e abertos à comunidade, permitindo que todos desfrutem do talento, da criatividade e da tradição das escolas de samba de Manaus. O Carnaval na Floresta 2025 reafirma o evento como uma das maiores e mais autênticas manifestações culturais do Amazonas.

Com uma programação diversificada e muito samba no pé, as agremiações do grupo especial preparam o terreno para um Carnaval repleto de energia e alegria nas ruas de Manaus.

(*) Com informações da assessoria



