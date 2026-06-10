Programação

Evento gratuito reúne shows e transmissão do jogo Brasil x Marrocos no Largo de São Sebastião, a partir das 15

A capital amazonense se prepara para viver um grande momento de celebração esportiva e cultural. No sábado (13), o Largo de São Sebastião será palco do Amazonas Fan Fest, evento gratuito que reúne shows musicais e a transmissão ao vivo da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

A iniciativa é promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, e reforça a proposta de ocupar espaços públicos com cultura, lazer e entretenimento.

Programação reúne música, cultura e futebol

A programação começa às 15h com o grupo Samba no Largo, abrindo oficialmente o evento com muito ritmo e animação. Em seguida, o cantor George Japa sobe ao palco, ampliando o clima de festa com repertório de sucessos.

Além disso, um DJ assume o comando do esquenta até o início da transmissão da partida entre Brasil e Marrocos, marcada para as 18h. O confronto integra a primeira rodada da fase de grupos da competição, com expectativa de grande público.

Brasil vs Marrocos (Copa do Mundo 2026)

Encerramento com show da Banda Impakto

Após o apito final, a programação segue com apresentação da Banda Impakto, encerrando a noite com música e celebração no centro histórico de Manaus. A proposta, segundo a organização, é fortalecer a economia criativa e valorizar artistas locais.

Cultura, turismo e ocupação dos espaços públicos

O Amazonas Fan Fest integra as ações do Governo do Estado voltadas à democratização do acesso à cultura e ao lazer. Ao transformar o Largo de São Sebastião em um ponto de encontro da torcida, o evento também impulsiona o turismo e reforça a ocupação cultural dos principais cartões-postais da capital.

Com isso, a iniciativa consolida Manaus como um dos polos de grandes eventos populares durante o período da Copa do Mundo.

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