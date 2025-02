IMAGENS FORTES: Palestino morre após ter pescoço perfurado com gargalo de garrafa em Manaus

O jovem Mohammad Ali Ismail Ssmail Hamdan Manasrah morreu após ter o pescoço perfurado com um gargalo de garrafa, na saída de um bar, na madrugada deste sábado (8), na rua Rio Iça, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

Um vídeo registrou o momento em que Mohammad era socorrido na rua, ensanguentado, no colo de outras pessoas até ser colocado no chão. Segundo relatos de amigos, o golpe causou ferimentos graves. A vítima foi rapidamente levada a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu poucas horas depois.

Em nota, a Polícia Civil informou que já tomou conhecimento do caso, que será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Por questões de sigilo, mais informações não serão repassadas no momento para não prejudicar as investigações.

Comoção

A morte de Mohammad causou grande comoção entre amigos e familiares, que o lembram como uma pessoa cheia de vida, com princípios sólidos e sempre disposta a ajudar.

Em nota, a Sociedade Árabe Palestina do Amazonas expressou profundo pesar pela morte do jovem. A entidade destacou as qualidades de Mohammad, mencionando sua dedicação à comunidade e o impacto positivo que ele causou a todos ao seu redor.

“Sua partida precoce deixa um vazio imensurável entre familiares e amigos, que sempre recordarão seu caráter, sua alegria e o respeito que demonstrava por todos ao seu redor. Mohammad era um jovem de princípios, sempre disposto a ajudar e a fortalecer os laços de união dentro da comunidade. Seu sorriso e sua presença marcaram a vida daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo, e sua ausência será sentida profundamente.”

O caso segue sendo investigado pelas autoridades, que buscam identificar os responsáveis pela morte de Mohammad.

