Incêndio atinge fábrica de óleo no Rio de Janeiro

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de óleo na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira. A fumaça gerada pelo fogo é visível de diversos pontos da cidade, gerando preocupação na população. Felizmente, até o momento, não há registros de feridos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 12h30, com as unidades do Fundão, Central, Penha e Ilha do Governador. Até as 16h, o número de unidades mobilizadas para a operação subiu para 15, com ao menos 67 agentes atuando no combate ao incêndio, contando com o auxílio de um grupamento técnico de suprimento de água.

Danos ambientais

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) foi chamado para acompanhar o incêndio na fábrica de lubrificantes e está colaborando com os bombeiros na avaliação dos danos ambientais causados pelo fogo.

A Prefeitura do Rio, por meio do Centro de Operações, interditou a Rua Campo da Ribeira, na altura da Rua Lourenço da Veiga, onde ocorre o incêndio. Agentes da Guarda Municipal também foram enviados para o local para auxiliar nas operações.

Sobre a fábrica atingida

A fábrica atingida pertence ao grupo Cosan, especializado na produção, comercialização e distribuição de óleos lubrificantes e especialidades.

