VÍDEO: Ex-BBB critica desorganização da faixa liberada na Ponta Negra

A ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) e influenciadora digital Milena Fagundes usou suas redes sociais para criticar a falta de organização na faixa liberada do Complexo Turístico da Ponta Negra, em Manaus. Segundo ela, o espaço destinado a atividades físicas se tornou “uma zona” devido à disputa entre corredores, ciclistas, patinadores e crianças.

Em um vídeo publicado em suas redes, Milena relatou situações de risco que presenciou e afirmou ter sido atropelada por um homem musculoso enquanto corria.

“Essa faixa liberada virou uma zona. Tem gente de bicicleta, de patins, mas corredor mesmo, que eu sei, não vem correr aqui. É muito arriscado”, disse a influenciadora.

Ela também criticou a falta de atenção dos frequentadores, chamando-os de “abestados” e alertando para o perigo da falta de regras claras no espaço.

“Cara pra quem quer correr isso aqui não é nada legal, é um estresse. Um monte de crianças correndo no meio da faixa, ciclistas em alta velocidade e pessoas patinando sem o devido cuidado, aponto de morrer atropelada. Ainda tem uns abestados andando com o celular na mão, olhando pra trás. Qual a graça de vir correr na Ponta Negra e não poder correr na Ponta Negra?”

Em sua publicação, seguidores da ex-BBB criticaram a opinião da influenciadora. “Corre lá no Cemitério do Tarumã, lá é tranquilão”, disse um seguidor. “Vá correr no deserto, querida, lá não tem ninguém pra te atrapalhar”, comentou outro. Outra internauta indicou outros lugares para corrida. “Amiga, vai no Mindu correr! Faixa liberada, já está alto explicativa.”

O que é a Faixa Liberada?

A Faixa Liberada é um projeto da Prefeitura de Manaus, realizado pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel). O espaço oferece um trecho exclusivo para práticas esportivas como caminhada, corrida, patinação e ciclismo.

