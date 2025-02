Deslizamento de terra interdita Avenida Mário Ypiranga após forte chuva

Incidente aconteceu entre a rotatória do Eldorado e o viaduto Miguel Arraes

Um deslizamento de terra ocorreu na Avenida Mário Ypiranga, no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus, devido à forte chuva que atingiu a cidade no fim da tarde deste sábado (8).

O incidente aconteceu entre a rotatória do Eldorado e o viaduto Miguel Arraes, onde parte da via foi tomada pelo barro, comprometendo o trânsito na região. Felizmente, não há informações sobre vítimas.

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), e o titular da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis, estão no local para avaliar os danos causados.

A via no sentido bairro-centro foi parcialmente interditada, e agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) estão orientando os motoristas na área.

