Manaus (AM) – Duas pessoas ficaram feridas após um grave acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na manhã deste domingo (7), no bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus.
O momento da colisão foi registrado por câmeras de segurança instaladas na área. As imagens mostram a motocicleta atravessando o cruzamento quando é atingida lateralmente por um automóvel que seguia pela via.
Com a força do impacto, as vítimas são arremessadas ao asfalto e ficam caídas na pista até a chegada do socorro.
Os dois ocupantes da motocicleta receberam atendimento médico e foram encaminhados para uma unidade de saúde. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde deles.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
Leia mais:
Veja onde foi encontrado o corpo do “Gordinho da Revoada”; saiba detalhes do caso