Flagra

Câmeras de segurança registraram o momento da colisão no bairro Tancredo Neves, na zona Leste da capital amazonense.

Manaus (AM) – Duas pessoas ficaram feridas após um grave acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na manhã deste domingo (7), no bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus.

O momento da colisão foi registrado por câmeras de segurança instaladas na área. As imagens mostram a motocicleta atravessando o cruzamento quando é atingida lateralmente por um automóvel que seguia pela via.

Com a força do impacto, as vítimas são arremessadas ao asfalto e ficam caídas na pista até a chegada do socorro.

Os dois ocupantes da motocicleta receberam atendimento médico e foram encaminhados para uma unidade de saúde. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde deles.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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