Influenciadora ‘Buiu a Bonita’ morre atropelada em Manaus: IMAGENS FORTES

A influenciadora digital ‘Buiu a Bonita’, conhecida em Manaus, morreu após ser atropelada na avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, Zona oeste da capital.

Segundo informações preliminares, ela tentava atravessar a via quando foi atingida por um veículo ainda não identificado. O impacto foi fatal, e a influenciadora morreu no local.

Testemunhas relataram que um segundo veículo pode ter atropelado Buiu após o primeiro impacto. A Polícia Civil do Amazonas investiga o caso para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Velório

A morte da influenciadora foi confirmada por meio de seu perfil oficial nas redes sociais. O velório acontecerá na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Pará na Amazônia, localizada na rua Israel, bairro Fátima, nº 55.

