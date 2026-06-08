Ministério da Saúde

Medida segue orientação do Ministério da Saúde após registro de 42 casos com sinais de alerta e investigação de eventos raros

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) anunciou, nesta segunda-feira (8), a suspensão temporária da estratégia de vacinação contra a dengue com o imunizante do Laboratório Butantan.

Além disso, a medida seguiu orientação do Ministério da Saúde e alinhamento com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), após avaliação conjunta das autoridades de saúde.

Casos com sinais de alerta motivam suspensão

As autoridades tomaram a decisão após o registro de 42 casos com sinais de alerta, como dor abdominal intensa, vômitos persistentes e sangramentos. Entre esses casos, três evoluíram para quadros graves e dois resultaram em óbito.

Segundo as equipes de saúde, o sistema de farmacovigilância identificou os episódios. Esse sistema monitora continuamente a segurança de vacinas e medicamentos aplicados no Sistema Único de Saúde (SUS).

Estado intensifica acompanhamento de vacinados

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, afirmou que a suspensão temporária reforça o compromisso das autoridades com a segurança dos imunizantes aplicados na população.

“No Amazonas, a vacina estava sendo oferecida para profissionais da Atenção Primária à Saúde. Das 25.580 doses recebidas pelo estado, 5.780 já foram aplicadas e houve a notificação de 84 eventos supostamente atribuídos à vacinação ou imunização – Esavi e nenhum óbito relacionado ao imunizante”, salienta Tatyana.

Além disso, a gerente de Imunização da FVS-RCP, Angela Desirée, explicou que as equipes de saúde seguirão monitorando os vacinados de forma ativa.

“Por meio das coordenações municipais de imunização serão monitoradas 916 pessoas que receberam a vacina nos últimos 21 dias. Esse acompanhamento é fundamental para avaliar qualquer evento adverso e garantir a assistência necessária aos vacinados”, explica.

Vigilância reforça importância da vacinação

Mesmo com a suspensão temporária da Butantan-DV, a FVS-RCP reforça que as vacinas continuam sendo uma das principais ferramentas de prevenção contra doenças e seguem salvando milhões de vidas.

Dessa forma, o órgão destaca que a decisão não altera a relevância da imunização como estratégia de saúde pública. Ao mesmo tempo, a instituição ressalta que o monitoramento contínuo demonstra o rigor dos sistemas de vigilância na avaliação da segurança dos imunizantes.

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