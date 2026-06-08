Serviço

Ação atende demanda da deputada Joana Darc e oferece castração e vacinação gratuita para cães e gatos nos dias 10 e 11 de junho

O município de Manicoré, a 332 quilômetros de Manaus, receberá os serviços do Castramóvel nos dias 10 e 11 de junho. A ação disponibiliza 300 vagas para castração gratuita de cães e gatos.

Os atendimentos ocorrerão na Escola Estadual Pedro Aguirre, localizada na avenida Getúlio Vargas, nº 432, no Centro da cidade.

Castramóvel atende demanda parlamentar

A realização da ação atende a um requerimento da deputada estadual Joana Darc (União Brasil). A parlamentar preside a Comissão de Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa do Amazonas (CPAMA-Aleam).

Além disso, a deputada afirma que a iniciativa amplia as políticas de proteção e bem-estar animal no interior do estado.

“O nosso compromisso é garantir que os serviços de saúde animal cheguem a todos os municípios do estado, principalmente os mais distantes. A castração é uma ferramenta importante para prevenir doenças, combater o abandono e promover mais qualidade de vida para cães e gatos. Fico feliz em ver essa demanda sendo atendida em Manicoré”, afirmou a parlamentar.

A ação ocorre em parceria com o Governo do Amazonas e a Secretaria de Estado de Proteção Animal (Sepet).

Agendamento é feito por aplicativo

Para garantir uma vaga, os tutores devem realizar o agendamento pelo aplicativo Meu Pet Amazonas.

O processo ocorre por meio do aplicativo SASI PRO (ícone verde), utilizando o código “MEUPET”. Após o download, o usuário deve:

Realizar o cadastro pessoal

Cadastrar o animal de estimação

Acessar a opção “CASTRAMÓVEL”

Finalizar o agendamento

Cronograma de atendimentos em Manicoré

No dia 10 de junho, a equipe realizará as castrações dos animais previamente agendados pelo aplicativo.

Além disso, na mesma data, das 9h às 13h, haverá agendamento presencial para 150 vagas destinadas a tutores que não conseguiram marcar online.

Já no dia 11 de junho, ocorrerão as castrações dos animais agendados de forma presencial no dia anterior.

Vacinação gratuita para cães e gatos

A programação inclui vacinação gratuita para cães e gatos no dia 10 de junho, das 9h às 13h, ou enquanto durarem os estoques.

Serão disponibilizadas 100 doses de vacina viral para cães e 100 doses para gatos. O atendimento ocorrerá por ordem de chegada.

(*) Com informações da Assessoria

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