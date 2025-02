Bebê mordida em creche: mãe denuncia abuso em Guarulhos

Mãe compartilha imagens de filha com mordidas no rosto, após primeiro dia na creche

Uma mãe usou as redes sociais para denunciar a creche onde sua filha estuda após a bebê, de seis meses, voltar com marcas de mordidas no rosto. O incidente aconteceu em Guarulhos, na Grande São Paulo, no último dia 5 de fevereiro, durante o primeiro dia de Lavínia na escola.

Amanda Molina, mãe de Lavínia, compartilhou imagens do rosto da filha nas redes sociais, mostrando o estado das mordidas. Segundo ela, a bebê foi deixada na creche Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante às 8h da manhã. Às 13h57, Amanda recebeu uma mensagem da escola informando que “um amiguinho havia mordido o rosto de Lavínia no horário do soninho”.

“Fiquei surpresa com o estado da minha filha”

Amanda reconhece que mordidas, quedas e beliscos podem ocorrer entre crianças, mas ela ficou surpresa com a gravidade da situação. Ao chegar na creche, encontrou a filha com hematomas, escoriações e cinco mordidas visíveis. Inicialmente, a creche informou que a mordida foi de uma criança de 1 ano e 11 meses, mas depois corrigiu a informação para 9 meses.

Imediatamente após o ocorrido, Amanda levou a filha ao hospital, onde foram constatados os hematomas e as mordidas. A mãe foi informada que, apesar das marcas visíveis, Lavínia não havia chorado e que nenhum funcionário presenciou o ocorrido. A creche também informou que as câmeras de segurança estavam inoperantes devido à chuva.

Escola se pronuncia

Na quinta-feira (6), a Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante se manifestou por meio de uma nota. A escola informou que demitiu duas professoras envolvidas no caso e que suas ações não refletem os princípios de cuidado e dedicação praticados na instituição. A escola também ressaltou que, assim que tomou conhecimento do incidente, agiu prontamente, informando a família e oferecendo o suporte necessário.

Câmeras de segurança

A escola esclareceu que as câmeras de segurança estavam funcionando normalmente e que são submetidas a manutenções regulares. A família de Lavínia foi convidada a analisar as imagens do circuito de segurança no dia seguinte.

A creche informou que as duas professoras, que estavam na instituição há cerca de um ano, falharam em suas funções de garantir o bem-estar das crianças durante o descanso. A escola enfatizou que a falha de duas profissionais não deve prejudicar a avaliação de toda a instituição. A demissão das professoras foi comunicada ao Sindicato dos Professores de Guarulhos.

