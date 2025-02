Homem é preso por matar a facadas jovem que dormia em embarcação no AM

Antônio José Nunes da Silva, 22 anos, foi preso em flagrante no sábado (8), pelo latrocínio de Paulo Sérgio Lima de Souza, 23 anos. O crime ocorreu durante a madrugada em uma embarcação atracada na orla de Eirunepé, (a 1.160 quilômetros de Manaus).

Segundo o delegado Rafael Bruno, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Eirunepé, a polícia foi acionada após denúncias indicarem que, por volta das 3h20, Antônio José desferiu vários golpes de faca na vítima. As equipes localizaram o suspeito rapidamente, ainda com a arma utilizada no crime.

“Ele relatou não saber o motivo do ataque e afirmou estar sob efeito de drogas no momento do crime. A investigação apontou que Paulo Sérgio dormia no barco e viajaria de volta para sua cidade quando foi surpreendido. Não havia qualquer vínculo entre ele e o autor”, informou o delegado.

Antecedentes criminais

Antônio José já possuía antecedentes por ameaça, furto e tráfico de drogas. Agora, ele foi autuado por latrocínio e permanecerá à disposição da Justiça após a audiência de custódia.

