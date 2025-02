Dupla é presa em flagrante com 29 kg de drogas em barco para Manaus

Santo Antônio do Içá

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 53ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Santo Antônio do Içá, prendeu em flagrante Ana Inês Cruz de Carvalho, 37 anos, e Leonardo Parente de Souza, 26 anos, com 29 quilos de pasta-base e cocaína pura. A abordagem ocorreu neste domingo (9), por volta das 7h40, em uma embarcação que seguia para Manaus.

O delegado Ubiratan Farias, responsável pela 53ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), informou que a equipe policial recebeu uma denúncia sobre o transporte dos entorpecentes. Diante da suspeita, os agentes iniciaram diligências e localizaram a embarcação.

“Nós interceptamos o transporte fluvial, realizamos a revista e encontramos os materiais ilícitos dentro de malas e bolsas pertencentes a Ana Inês e Leonardo. Diante disso, efetuamos a prisão em flagrante deles e os conduzimos à delegacia para os trâmites legais”, explicou o delegado.

A polícia destacou que toda a operação foi conduzida com cautela, garantindo a segurança dos passageiros. O entorpecente apreendido foi catalogado e encaminhado para perícia, que confirmará sua composição e peso exato.

Tráfico de drogas

Ana Inês Cruz de Carvalho e Leonardo Parente de Souza foram autuados por tráfico de drogas. Eles passarão por audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.

