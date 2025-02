VÍDEO: Homem morre atropelado e motorista é preso no Nova Cidade, em Manaus

Na manhã deste domingo (9), Bruno Isaac, 26 anos, foi preso suspeito de atropelar e matar Arnaldo Pereira Justino, 46 anos, na Avenida Curaçau, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

Testemunhas afirmam que Arnaldo caminhava pela via quando Bruno, dirigindo um Fiat Argo branco, o atingiu violentamente. Após o acidente, moradores revoltados tentaram agredir o motorista, alegando que ele estaria embriagado. A Polícia Militar foi acionada e precisou reforçar o efetivo para conter a situação.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros à vítima e a encaminhou ao Hospital João Lúcio. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, Arnaldo não resistiu e chegou à unidade hospitalar sem vida.

Prisão e investigação

Bruno foi detido no local e submetido ao teste do bafômetro antes de ser conduzido à delegacia. Ele responderá por homicídio, enquanto as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do crime.

