Casa noturna se pronuncia após morte de palestino perfurado com garrafa em Manaus

Mohammad Ali Manasrah, de 20 anos, foi morto após desentendimento no Rox Club Lounge

A casa noturna Rox Club Lounge, situada no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus, se manifestou oficialmente após o assassinato de Mohammad Ali Ismail Hamdan Manasrah, um palestino de 20 anos.

O jovem, que estava de férias e planejava se mudar para Manaus, foi fatalmente atacado no pescoço com um gargalo de garrafa de vidro. O ataque aconteceu após um desentendimento dentro do estabelecimento, supostamente por ele ter furado a fila para comprar bebidas.

O incidente ocorreu na madrugada de sábado (8), quando Mohammad foi agredido na saída do bar, na rua Rio Iça. Um vídeo registrado por testemunhas mostrou o momento em que a vítima, ensanguentada, era socorrida por amigos, sendo carregada no colo até ser colocada no chão. De acordo com relatos, o golpe causou ferimentos graves. Mohammad foi rapidamente levado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu poucas horas depois.

Nota da Rox Club Lounge

Em nota, a Rox Club Lounge lamentou o ocorrido e reforçou que o incidente aconteceu fora de suas dependências, após os envolvidos deixarem o local. A casa noturna reiterou seu compromisso com a segurança e condenou qualquer ato de violência, além de manifestar suas condolências à família da vítima. A empresa também afirmou estar colaborando com as investigações para que os responsáveis sejam devidamente punidos.

Nota

“A Rox Club Lounge tem como missão proporcionar entretenimento e diversão de forma segura e respeitosa para todos os nossos clientes. Em hipótese alguma trabalhamos ou apoiamos a ocorrência de qualquer tipo de violência ou ato semelhante.

Em respeito à vítima e seus familiares, expressamos nossas mais profundas condolências e solidariedade. Já nos colocamos à disposição para colaborar com o que for necessário durante este momento tão difícil.

Além disso, repudiamos veementemente as notícias distorcidas e sensacionalistas que têm sido veiculadas em diversos portais de notícias, cuja única intenção parece ser disseminar desinformação e ódio. Reafirmamos nosso compromisso com a verdade e com o bem-estar de todos os nossos clientes.

A Rox Club Lounge se compromete a continuar trabalhando com ética, respeito e responsabilidade, sempre com o foco na segurança e no conforto de nosso público.”

A Polícia Civil de Manaus, por meio de nota, informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). No entanto, por questões de sigilo, mais informações não foram divulgadas no momento.

Comoção e homenagens à vítima

A morte de Mohammad gerou grande comoção entre amigos, familiares e a comunidade local. A Sociedade Árabe Palestina do Amazonas expressou profundo pesar pela perda do jovem, lembrando-o como uma pessoa cheia de vida, com princípios sólidos e sempre disposta a ajudar. Em sua nota, a entidade destacou o impacto positivo que ele causou em todos ao seu redor, enfatizando sua dedicação à comunidade.

“Sua partida precoce deixa um vazio imensurável entre familiares e amigos, que sempre recordarão seu caráter, sua alegria e o respeito que demonstrava por todos ao seu redor. Mohammad era um jovem de princípios, sempre disposto a ajudar e a fortalecer os laços de união dentro da comunidade. Seu sorriso e sua presença marcaram a vida daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo, e sua ausência será sentida profundamente.”

Leia mais:

IMAGENS FORTES: Palestino morre após ter pescoço perfurado com gargalo de garrafa em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱