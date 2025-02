Amazonas FC bate Princesa e avança às semifinais do Barezão

O Amazonas FC finalizou a primeira fase do Campeonato Amazonense 2025 invicto. Neste sábado (8), no estádio Carlos Zamith, a Onça-pintada venceu o Princesa do Solimões por 1 a 0, com gol do atacante Luan Silva. O triunfo garantiu o Aurinegro na liderança do grupo B, desta forma, classificado diretamente para as semifinais do Barezão.

Primeiro tempo: Pênalti defendido e gol de Luan Silva

O jogo começou movimentado, com o Amazonas FC logo tendo a chance de abrir o placar. Antes dos 10 minutos, William Barbio foi derrubado na área, e o árbitro marcou pênalti. Sassá foi para a cobrança, mas o goleiro André Regly fez uma excelente defesa, evitando o gol do Aurinegro.

Aos 24 minutos, Luan Silva aproveitou passe de William Barbio e não desperdiçou, colocando a Onça-pintada à frente no marcador. Com o gol, o Amazonas passou a controlar a partida, mas o jogo foi dificultado pela forte chuva que caiu na reta final do primeiro tempo. O gramado ficou pesado e com várias poças d’água, tornando as jogadas mais difíceis para ambas as equipes. Com isso, o ritmo caiu, e o placar não foi mais alterado até o intervalo.

Vitória garante liderança e vaga nas semifinais

A vitória por 1 a 0 levou o Amazonas FC aos 10 pontos, conquistando a liderança do grupo B. Com a classificação garantida para as semifinais do Campeonato Amazonense, a equipe do técnico Aderbal Lana agora foca em seu próximo desafio pela Copa Verde.

Próximo desafio: Copa Verde

O próximo compromisso do Amazonas FC será na quarta-feira (12), quando a equipe viaja até Boa Vista-RR para enfrentar o São Raimundo no jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. O time busca se manter competitivo nas duas competições nesta temporada.

