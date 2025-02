Homem é preso por praticar mais de 20 furtos em residências no interior do AM

Oscar da Silva Souza, de 22 anos, foi preso neste domingo (9), por praticar mais de 20 furtos qualificados em residências durante a madrugada, no município de Uarini (localizado a 565 quilômetros de Manaus).

Ameaças às vítimas

De acordo com o delegado Jailton Santos Júnior, da 58ª DIP, Oscar era alvo de investigações após ter seu nome registrado em diversos Boletins de Ocorrência (BOs) relacionados aos furtos e em pelo menos oito Inquéritos Policiais (IPs). Os crimes eram cometidos por arrombamento durante a madrugada, e no dia seguinte, ele retornava aos locais dos furtos para ameaçar e coagir as vítimas.

“Durante as investigações, tivemos conhecimento de que o autor voltava ao local para coagir e ameaçar as vítimas. Realizamos diligências na manhã deste domingo e localizamos Oscar em sua residência, no bairro Santo Antônio. Fomos até o local e efetuamos sua captura”, explicou o delegado Jailton Santos.

Oscar da Silva Souza responderá pelos crimes de furtos simples e qualificados, ameaça e coação. Ele foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva e passará por audiência de custódia. Em seguida, ficará à disposição da Justiça.

