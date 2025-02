VÍDEO: Sobrinho de prefeito morre após acidente de lancha no Amazonas

Ele estava acompanhado de um amigo, que conseguiu se salvar com a ajuda de pessoas que passavam pelo local no momento do acidente.

Maicon Martins, sobrinho do prefeito de São Paulo de Olivença, Gibe Martins (União Brasil), e ex-vereador da cidade, morreu após o naufrágio da embarcação em que estava no Rio Camatiã, no Amazonas, na tarde deste domingo (9). Ele estava acompanhado de um amigo, que conseguiu se salvar com a ajuda de pessoas que passavam pelo local no momento do acidente.

Maicon já havia exercido o cargo de vereador por duas vezes e, em 2016, concorreu à prefeitura, mas não foi eleito. A morte de Maicon gerou grande repercussão na cidade.

O corpo do ex-vereador ficou desaparecido por algumas horas, sendo encontrado cerca de poucos metros após o local do naufrágio, por volta das 22h.

A Defesa Civil Municipal informou que as buscas foram realizadas com a ajuda de equipes do órgão e de mergulhadores de uma empresa que está trabalhando na instalação de cabos de internet na região. A causa do naufrágio ainda está sendo investigada.

O corpo de Maicon foi levado ao porto do município e encaminhado para o necrotério municipal, onde serão realizados os procedimentos necessários.

A Prefeitura de São Paulo de Olivença, por meio de nota, lamentou a morte de Maicon e destacou sua dedicação em ouvir e lutar pelos anseios da população. “Ele era um dos nossos e fez muito pelo nosso povo; sua partida deixa uma lacuna imensa, mas seu legado de trabalho, empatia e dedicação jamais será esquecido”, afirmou a nota.

O prefeito de São Paulo de Olivença, Gibe Martins, lamentou profundamente a morte de seu sobrinho Maicon Martins, a quem descreveu como um parceiro, filho e verdadeiro amigo do povo.

Ele destacou o legado de Maicon, seu amor genuíno pelo município e a dedicação incansável em prol da população. Gibe agradeceu ao apoio da comunidade nas buscas e afirmou que, apesar da dor pela perda, o legado de Maicon continuará vivo. Ele se despediu com carinho e declarou que continuará firme em sua missão, honrando a memória do sobrinho.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) irá investigar as circunstâncias do acidente. O amigo sobrevivente de Maicon, cuja identidade não foi revelada, será ouvido nos próximos dias.

