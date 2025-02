Falso padre é preso após beijar criança em lanchonete

Preso disse ser padre à Polícia. Contudo, não era e chegou a ser expulso da igreja que frequentava por crimes do mesmo tipo

Um homem que dizia ser padre foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Goiás (PMGO), na sexta-feira (7), por suspeita de abusar sexualmente de crianças em uma lanchonete, em Trindade (GO).

Câmeras de segurança de um comércio no município gravaram o momento em que uma criança está no balcão do caixa para comprar algo, acompanhada de outra, que aparenta ser mais nova.

O suspeito, então, chega por trás de uma das meninas, toca na criança, dá um beijo nela e a acaricia. Em seguida, algumas pessoas que testemunharam a cena acionaram a PMGO, e o suposto religioso acabou preso.

No momento da prisão, o suspeito disse ser padre. No entanto, a informação foi verificada pelos policiais, e eles descobriram que o investigado não era e havia sido expulso da igreja que frequentava por cometer crimes desse tipo.

A PMGO também descobriu que o preso era conhecido das famílias das vítimas e, por isso, fazia parte das rotinas delas – o que facilitava a aproximação dele das crianças.

