David Almeida anuncia reforma administrativa e oferta de 1,2 mil vagas para saúde

Na abertura dos trabalhos legislativos de 2025, nesta segunda-feira, 10, em sessão solene na Câmara Municipal de Manaus (CMM), o prefeito David Almeida (Avante) apresentou a Mensagem Governamental do Executivo com anúncio de uma reforma administrativa e 1,2 mil novas oportunidades para área da saúde.

O objetivo do prefeito com a reforma administrativa é manter equilibrado a gestão pública e oferecer mais oportunidades com investimentos para a capital Manaus. David Almeida deve enviar nas próximas horas o texto com a proposta à Câmara de Manaus.

Em relação a oferta de novas vagas para área da saúde, a Prefeitura vai contratar 1,2 mil novos profissionais, incluindo 800 Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e 400 Agentes de Combate às Endemias (ACEs). Além disso, as unidades básicas de saúde terão seus horários de funcionamento ampliados, incluindo atendimentos aos finais de semana.

Avanços

Durante o discurso, o prefeito de Manaus destacou os avanços alcançados em seu primeiro mandato e as ações prioritárias para a nova gestão.

O prefeito busca consolidar os avanços conquistados e acelerar a implementação de projetos estratégicos e sustentáveis, com impacto direto na melhoria da qualidade de vida dos manauaras.

“Nos últimos quatro anos, Manaus enfrentou desafios históricos, desde a pandemia, até eventos climáticos extremos, como grandes enchentes e secas. Ainda assim, a cidade avançou com políticas públicas eficazes, resultando em melhorias concretas para a população”, ressaltou o prefeito.

Como exemplo, Almeida citou o reajuste no auxílio-alimentação dos servidores municipais, que cresceu de R$ 221 para R$ 512, representando um aumento de 118%, bem acima da inflação do período. Além disso, o prefeito explicou que a gestão municipal fortaleceu sua estrutura administrativa, criando secretarias essenciais para habitação, produção rural e segurança pública, garantindo serviços mais eficientes.

“Inovamos bastante com relação à cidade que assumimos na dificuldade. Imaginem, nós temos um déficit habitacional dos maiores do Brasil, aproximadamente 100 mil moradias. Imaginem que Manaus não tinha Secretaria de Habitação. O Amazonas tem 62 municípios, e somente Manaus não tinha Secretaria de Produção Rural, ou uma Secretaria de Segurança Pública. Hoje temos! Nós precisamos recriar estruturas para melhor servir a população. Enviarei, nos próximos dias, uma proposta de reforma administrativa”, declarou David Almeida.

Reajuste na tarifa de ônibus e subsídios ao transporte público

Durante a cerimônia, o prefeito anunciou também um possível aumento na tarifa de ônibus, que passaria de R$ 4,50 para R$ 5,00. A definição do novo valor deve ser divulgada até sexta-feira (14), conforme estudo em andamento. O reajuste visa melhorar o sistema de transporte coletivo, que atualmente, tem um custo de R$ 9 por passagem, com a Prefeitura subsidiando R$ 4,50.

Em quatro anos, o subsídio ao transporte coletivo custou R$ 1,4 bilhão. A Prefeitura planeja mudar a metodologia de subsídio, estabelecendo um valor mensal fixo e implementando auditorias na bilhetagem, com a previsão de economizar até R$ 200 milhões anuais. A medida visa reduzir custos.

“Nós vamos ter que negociar os subsídios para os trabalhadores do transporte coletivo e, assim como em todo o Brasil, haverá um ajuste na tarifa de ônibus”, afirmou o prefeito.

O prefeito ressaltou que as pessoas mais humildes não serão prejudicadas, pois continuarão sendo beneficiadas com a gratuidade e o vale-transporte.

Ações prioritárias para o novo mandato

David Almeida delineou as principais ações prioritárias para o novo mandato, com foco em áreas essenciais como saúde, educação, mobilidade, segurança e meio ambiente. O planejamento da gestão é reforçar os avanços conquistados e transformar Manaus em uma cidade mais moderna, segura e sustentável.

“Estamos iniciando esse novo ciclo com um plano de ações concretas e transformadoras para Manaus. Nosso compromisso é continuar avançando, levando serviços públicos de qualidade para a população e garantindo melhorias reais no dia a dia dos manauaras”, destacou o prefeito.

Principais entregas

Entre as principais entregas do novo ciclo, destacam-se: a construção de uma creche, um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), quatro Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs), novos complexos esportivos, novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 576 unidades habitacionais, novas Unidades do Prato do Povo, e o Complexo Viário Rei Pelé, na zona Leste da cidade.

Saúde

De acordo com prefeito, a saúde será um dos pilares da nova gestão. David anunciou o início das obras do primeiro Hospital-Dia de Manaus, especializado em procedimentos de média complexidade, com alta dos pacientes no mesmo dia. Também serão entregues cinco novas Unidades de Saúde da Família (USFs), ampliando o acesso a serviços médicos.

Educação

David Almeida comentou sobre a expansão de vagas e valorização dos professores. Conforme o prefeito, a educação também será uma prioridade, com a abertura de 19.300 novas vagas em crechese pré-escolas.

“O ensino em tempo integral também será ampliado, atendendo 16.493 alunos. Além disso, a Prefeitura oferecerá fardamento escolar gratuito para todos os estudantes”, disse o prefeito.

Segundo o prefeito os professores da rede municipal de ensino terão novos incentivos, como o “Cartão Kit Professor” (R$ 300) para compra de materiais pedagógicos e o “Cartão Material Escolar” (R$ 250) para aquisição de itens essenciais para o aprendizado dos alunos.

Infraestrutura e Mobilidade

No texto da mensagem governamental, o prefeito informa que a mobilidade urbana passará por grandes melhorias, com a continuidade do programa “Asfalta Manaus”, que vai revitalizar e pavimentar mais vias.

“Além disso, serão construídas novas ciclovias e iniciadas obras para interligar o Parque 10 à avenida Ephigênio Salles, melhorando o deslocamento dos motoristas”, diz trecho do texto.

A empresa de transporte coletivo vai climatizar 75% da frota de ônibus e instalar novos semáforos inteligentes para otimizar o tráfego.

Segurança e Assistência Social: Fortalecimento e inclusão

Conforme o texto, a segurança será reforçada com a modernização da Guarda Municipal, equipando os agentes e ampliando o efetivo. A implementação de um sistema de monitoramento inteligente em áreas estratégicas também fará parte da estratégia para prevenção à violência.

Social

No setor social, serão aplicados mais de R$ 1 bilhão em saneamento, aumentando a cobertura de esgoto para 60%. A Prefeitura também irá inaugurar sete novos restaurantes “Prato do Povo”, ampliando a oferta de refeições à população.

Meio ambiente: Compromisso com a sustentabilidade

Ainda no texto da mensagem, o prefeito informou que investirá em sustentabilidade e preservação ambiental. Entre as ações previstas estão o projeto “Anjos da Floresta”, para revitalização de igarapés, e a expansão do programa de “Coleta Seletiva Porta a Porta”, para incentivar a reciclagem e reduzir os resíduos. A meta para os próximos quatro anos é o plantio de 50 mil novas árvores.

Avanços históricos e resultados concretos

Na mensagem, o prefeito David Almeida ressaltou os avanços históricos já alcançados. Na saúde, destacou a revitalização e construção de 97 Unidades de Saúde da Família (USFs), incluindo unidades rurais e fluviais. Além disso, o município contratou 264 novos médicos através do programa “Mais Médicos”.

Conforme a mensagem, na educação, Manaus subiu de 13º para 6º lugar no ranking das capitais do país no ensino fundamental, e a oferta de vagas em creches dobrou, atendendo mais crianças.

Em infraestrutura e mobilidade, o programa “Asfalta Manaus” revitalizou mais de 3.500 vias urbanas, e o sistema de transporte coletivo foi modernizado com ônibus equipados com câmeras de monitoramento e a construção de novas ciclovias.

No setor social, o prefeito destacou a ampliação do Cadastro Único (CadÚnico), que beneficiou mais de 487 mil famílias, e o programa “Prato do Povo”, que aumentou a oferta de refeições para a população.

