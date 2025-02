Homem é encontrado morto com marcas de tiros na Compensa

Um homem identificado como Arlisson Felipe Conceição, de 36 anos, foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira (11) na rua Galileu, bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus. O corpo apresentava várias marcas de tiros.

De acordo com a polícia, os agentes foram acionados após a denúncia de um corpo com perfurações de arma de fogo no local.

A irmã da vítima afirmou que Arlisson era usuário de drogas, mas não tinha dívidas com facções criminosas.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

