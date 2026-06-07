Acidente

Davy Leite de Oliveira, de 44 anos, perdeu o controle da direção, bateu contra outro veículo e não resistiu aos ferimentos.

Após dias internado, o motociclista Davy Leite de Oliveira, de 44 anos, morreu em uma unidade hospitalar em Manaus. O acidente aconteceu no dia 28 de maio, por volta das 7h30, no bairro Novo Horizonte, em Itacoatiara. A Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município confirmou a morte na manhã de sábado (6).

Vítima bateu a cabeça após colisão

De acordo com as informações registradas no Boletim de Ocorrência (BO), Davy colidiu contra outro veículo que trafegava pela pista. Com a força do impacto e a queda subsequente, o motociclista bateu violentamente a cabeça contra a sarjeta.

Equipes de resgate prestaram os primeiros socorros no local. Devido à extrema gravidade dos ferimentos, os médicos decidiram transferir o homem com urgência para uma unidade hospitalar em Manaus.

Morte confirmada após dias de internação

Davy permaneceu internado sob intensos cuidados médicos na capital amazonense durante pouco mais de uma semana. Apesar de todos os esforços das equipes de saúde, ele não resistiu às graves lesões e faleceu na última sexta-feira (5).

A polícia local registrou o caso e o Boletim de Ocorrência oficializa os detalhes da dinâmica do acidente que tirou a vida do motociclista no interior do estado.

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