Atividades

O governador Roberto Cidade anunciou que o projeto esportivo gratuito agora também vai funcionar nas noites de quarta-feira.

Manaus (AM) – O projeto Vila Aberta para Todos terá suas atividades ampliadas na Vila Olímpica de Manaus e vai passar a funcionar também às quartas-feiras. O governador Roberto Cidade anunciou a novidade na manhã deste domingo (7). A ampliação da programação gratuita voltada à prática esportiva começa a valer a partir do próximo dia 17 de junho.

Atualmente, as ações acontecem apenas aos domingos. Com a mudança, o público vai ganhar mais uma opção de lazer e saúde no meio da semana, com atividades programadas para ocorrer das 18h às 22h no período noturno.

Governador quer movimentar estrutura da Vila Olímpica

Durante visita ao complexo esportivo neste domingo, o governador destacou a importância de ocupar o espaço público com ações integradas. Roberto Cidade afirmou que o objetivo da gestão é incentivar a prática de exercícios físicos utilizando uma das melhores estruturas esportivas do país.

O chefe do Executivo estadual reforçou o compromisso em promover programações gratuitas contínuas na capital. Ele apontou que a megaestrutura da Vila Olímpica deve servir como ferramenta de inclusão e oportunidade para toda a população amazonense.

Sedel detalha modalidades disponíveis para a população

O titular da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Diego Américo, convocou a comunidade a participar e lembrou que o espaço atende desde o público geral até atletas de alto rendimento. A partir do dia 17 de junho, os frequentadores vão encontrar diversas modalidades gratuitas nas noites de quarta-feira.

O cardápio de atividades na Vila Olímpica inclui:

Natação e beach tênis;

Vôlei, futsal e jiu-jitsu;

Curso de Defesa Pessoal Feminina.

Fiscalização das atividades e apoio à base do esporte

Ainda durante o evento de anúncio, o governador percorreu as instalações do complexo para vistoriar os serviços oferecidos. Roberto Cidade conversou com as alunas do curso de defesa pessoal voltado ao empoderamento feminino e visitou a pista de atletismo.

Por fim, o governador passou pela área de esportes a motor. Ele andou de kart ao lado de jovens atletas que integram o Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), reafirmando o apoio da administração estadual às categorias de base locais.

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