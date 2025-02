Polícia Federal prende homem com documento falso no Aeroporto de Manaus

Nesta terça-feira (11), a Polícia Federal prendeu um homem no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, ao tentar embarcar em um voo com destino a Campinas/SP utilizando documento falso.

A prisão foi realizada graças à Cooperação Internacional, com o apoio do Escritório de Ligação da PF na Colômbia, que contribuiu com inteligência para viabilizar a captura do suspeito em território brasileiro. O homem já havia sido preso em 2015 pelos mesmos crimes.

Ele poderá ser responsabilizado por uso de documento falso e falsidade ideológica, com penas que podem ultrapassar 5 anos de prisão, além de multa.

